Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению пожарной безопасности в Тверской области

26 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области в формате селекторного совещания с главами муниципальных образований региона. Также рассмотрена паводковая ситуация в Верхневолжье.

«В период длинных выходных, объявленных Президентом России с 28 марта по 5 апреля, нагрузка на нашу территорию резко возрастет в связи с прибытием гостей из соседних регионов. Все наши меры должны носить комплексный характер – это противопожарные мероприятия, в том числе предупреждение палов травы, а также профилактика распространения коронавирусной инфекции», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор добавил также, что в регионе необходимо передвинуть сроки пожароопасного периода и ввести его уже с 27 марта.

В регионе в рамках мер по профилактике пожаров, обеспечению безопасности граждан внедрён дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях, ведётся обустройство минерализированных полос, обводнение торфяников (обводнение проведено на площади более 10 тыс. га). В 2020 году планируется обводнение участка месторождения «Оршинский мох» площадью 1 тыс. га.

Игорь Руденя подчеркнул – эта работа должна вестись в усиленном режиме. Глава региона поручил дополнительно провести обустройство и прочистку минерализованных полос, представить предложения от муниципалитетов по увеличению объемов обводнения торфяников у населенных пунктов. Важная задача – профилактика возгораний. Для этого необходимо информировать граждан о рисках, установить информационные стенды.

В рамках национального проекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье, будет составлять 225 единиц.

Губернатор отметил, что вся техника, которая имеется в наличии, должна быть проверена и подготовлена к работе. Также Игорь Руденя поручил проработать возможности привлечения дополнительного оборудования и организовать взаимодействие с отраслями энергетики и газового хозяйства по этому вопросу.

Сводным планом, разработанным Министерством лесного хозяйства региона, предусмотрено привлечение к тушению пожаров почти двух тысяч специалистов ЛПЦ-Тверьлес, ГУ МЧС, МРСК и других ведомств.

В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тверской области, организована работа бесплатного телефона «горячей линии» 8-800-100-90-25 и прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Участники заседания обсудили вопрос об использовании главами муниципальных образований специального мобильного приложения, которое позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой на территориях. Речь также шла о закупке дополнительного оснащения для сотрудников МЧС и лесного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области