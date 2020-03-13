В муниципалитетах Тверской области за счёт регионального бюджета установят детские игровые комплексы

В 42 муниципальных образованиях Тверской области за счёт средств регионального бюджета будут установлены детские игровые комплексы. Об этом шла речь на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

На территории муниципалитетов обустроят 43 игровых детских комплекса, которые будут размещены в парках, скверах и на других общественных площадках.

Каждому муниципалитету на эти цели направят 1 млн рублей. При этом одним из обязательных условий получения областных средств является обеспечение со стороны муниципалитетов мест размещения детского игрового комплекса системами освещения и видеонаблюдения.

В Тверской области проекты по благоустройству общественных территорий реализуются, в том числе, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает Губернатор Игорь Руденя.

До конца 2020 года в Тверской области по национальному проекту будет благоустроено 26 дворов и 64 общественные пространства.

В этом году наибольшее количество проектов планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего в текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Также на текущий год запланировано завершение работ по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за 2019 год: будет благоустроена набережная на территории Городища в Старице и приведена в порядок парковая зона по улице Венецианова в Удомельском городском округе.

В 2020 году в число победителей III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вошел город Конаково Тверской области. Проект по благоустройству территории городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта получит федеральную поддержку в размере 70 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области