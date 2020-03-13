В спортивных учреждениях Тверской области введены временные ограничения в связи с профилактикой коронавируса

В спортивных учреждениях Тверской области с 27 марта временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в регионе временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостанавливается посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

С 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования, учредителями которых являются исполнительные органы государственной власти Тверской области.

Накануне Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Российской Федерации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Глава государства подчеркнул: главный приоритет в условиях распространения коронавирусной инфекции – жизнь и здоровье людей. Для повышения безопасности граждан объявлены длинные выходные – с 28 марта по 5 апреля включительно.

Глава государства обозначил первоочередные задачи в сфере социальной поддержки. Они связаны с автоматическим продлением всех пособий и льгот в течение ближайших 6 месяцев без предоставления дополнительных документов. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть перечислены в апреле. Также Президент сообщил о дополнительной финансовой поддержке семей с детьми, повышении пособия по безработице, озвучил инициативу о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам, кредитам для индивидуальных предпринимателей.

Целый ряд предложенных Президентом мер касается поддержки малого бизнеса. Это отсрочка по кредитам, по всем налогам за исключением НДС на ближайшие полгода, для микропредприятий – ещё и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Для малых и средних предприятий с зарплатами выше МРОТ предложено снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.

В тверском регионе работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям.

25 марта Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

В регионе введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. Особое внимание уделено АПК, лесной отрасли, турбизнесу. Для них разработаны дополнительные преференции по субсидированию, льготному кредитованию. В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Комплекс мер предпринят в здравоохранении. Усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. В ближайшее время будет произведена закупка свыше 1000 единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе это аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области