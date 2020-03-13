Общественная палата Тверской области заключила соглашения с общественными организациями и объединениями о наблюдателях на общероссийском голосовании

26 марта Общественная палата Тверской области и 16 региональных общественных организаций и объединений региона подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

Напомним, накануне президент Владимир Путин в обращении к гражданам России сообщил о переносе сроков общероссийского голосовании с 22 апреля на другую дату. Это решение принято в комплексе с другими мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Вы знаете, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», – сказал Владимир Путин.

Перенос сроков общероссийского голосования не отменяет задачи по его подготовке, в том числе, по формированию пула общественных наблюдателей, отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

«Мы все откликнулись на инициативы главы государства по внесению изменений в Конституцию, провели общественные слушания, дали свои предложения. Теперь эта работа продолжается на новом этапе. Мы с вами собрались для того, чтобы организовать общественное наблюдение. Его главная цель – обеспечить максимальную легитимность процесса голосования», – обратился Александр Бутузов к руководителям общественных организаций и объединений.

Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законодательством Общественной палатой Тверской области ведется прием предложений по кандидатурам для назначения наблюдателей на избирательные участки Верхневолжья, на которых состоится общероссийское голосование по вопросу изменений в Основной закон нашей страны.

«Общественной палате региона предстоит организовать масштабную систему наблюдения на 1181 избирательном участке нашей области на досрочном голосовании, при голосовании вне помещений избирательных участков. В общей сложности нам нужно будет привлечь более семи тысяч наблюдателей. Задачи такого масштаба перед нами еще не стояли. Предстоит очень большая работа. Ее невозможно выполнить без взаимодействия с гражданским обществом», – сказал Александр Бутузов.

В настоящее время свое согласие на совместную работу по подбору, обучению и консультированию общественных наблюдателей, освещению их работы в СМИ региона выразили 40 структур гражданского общества, представители 16-ти самых крупных их них присутствовали на церемонии подписания соглашения 26 марта. В их числе Тверская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, региональная организация содействия защите прав женщин «Женская Ассамблея», региональное отделение Ассоциации юристов России, Федерация Тверских профсоюзов и другие.

«Опыт присутствующих на встрече организаций в наблюдении за выборами будет иметь большое значение, так как это поможет обеспечить прозрачность голосования и соблюдение законодательства», – сказал Александр Бутузов, подчеркнув, что в связи с переносом даты голосования, список для сотрудничества с региональной Общественной палатой еще открыт. Принять участие в наблюдении смогут все заинтересованные общественные силы, политические партии и отдельные граждане.

Александр Бутузов также обратил внимание, что Общественная палата РФ опубликовала положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования, а также кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования. Готовится памятка для общественного наблюдателя. Все документы доступны на сайтах Общественной палаты РФ, Общественной палаты Тверской области и на сайте общественныйнаблюдатель.рф.