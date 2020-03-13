На предоставление займов бизнесу через Фонд развития промышленности Тверской области из регионального бюджета направили более 200 млн рублей

В 2020 году на финансовое обеспечение деятельности Фонда развития промышленности Тверской области из областного бюджета направлено 225 млн рублей. Решение принято на заседании регионального Правительства под председательством Губернатора Игоря Рудени.

150 млн рублей предусмотрено на предоставление займов (гарантий) для обеспечения строительства производственных площадей. Через Фонд развития промышленности Тверской области предприятия могут получить льготные займы по программе «промышленная ипотека». Данная программа начала действовать в регионе с 2020 года. Новая мера поддержки рассчитана для резидентов инновационно-промышленного парка и для инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты. Сумма займа составляет от 20 до 80 млн рублей под 1%.

На предоставление займов субъектам предпринимательства на пополнение оборотного капитала направят 75 млн рублей. Сумма займа по программе «Оборотный капитал» - до 20 млн рублей под 1,5 %. Воспользоваться этой мерой смогут обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, предприятия, осуществляющие деятельности в сфере спорта, отдыха, развлечений.

Ключевой темой заседания Правительства Тверской области стало утверждение дополнительных мер по обеспечению устойчивого экономического развития региона в сложившейся эпидемиологической ситуации.В целом на поддержку экономики Верхневолжья из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – сказал Игорь Руденя.

Приоритетное внимание уделено отраслям сельского и лесного хозяйства, гостиничному бизнесу, сфере услуг и общепита.

Одна из мер – создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малогои среднего предпринимательства Тверской областидля предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Кроме того, предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Малому бизнесу обеспечатотсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцевс последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.Целый комплекс мер разработан точечно для каждой их приоритетных отраслей.

В Тверской области будет разработан перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сейчас ведется постоянный мониторинг их финансово-экономического состояния.

Еще один шаг – ввод моратория напроверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций. Также даны рекомендации о неприменении мер по отключению производств от сетей электро- и газоснабжения при трудностях с оплатой.

В случае обострения ситуации предусмотрена реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности – организация временной занятости, профессиональное обучение и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области