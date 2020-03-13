Губернатор Игорь Руденя возглавил региональное отделение партии «Единая Россия»

На заседании Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое состоялось 26 марта в режиме видеоконференции, Губернатору Тверской области Игорю Рудене было предложено возглавить региональное отделение партии. Глава региона принял решение взять на себя эту ответственную задачу. В условиях новых рисков и угроз это позволит сформировать на территории Верхневолжья единый центр управления, консолидировав все ресурсы, в том числе, и политические.

Предварительно вопрос наделения Игоря Рудени полномочиями секретаря регионального отделения «Единой России» обсуждался Губернатором с лидером партии Дмитрием Медведевым. 24 марта глава региона стал участником встречи Председателя «ЕР» с кандидатами на должности секретарей региональных отделений. На встрече, в частности, шла речь о мерах поддержки граждан и бизнеса в период распространения коронавируса. По мнению Дмитрия Медведева, в сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно – это нужно для скорейшего достижения целей.

Игорь Руденя принял решение взять на себя руководство региональным отделением партии.После проведения всех предусмотренных законодательством процедур, которые в ситуации противодействия распространению коронавирусной инфекции пройдут в измененном формате, Губернатор сменит Сергея Голубева на посту секретаря Тверского регионального отделения «Единой России».