Иван Егоров назначен заместителем Председателя Правительства Тверской области

Иван Егоров назначен заместителем Председателя Правительства – Министром экономического развития Тверской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Игорь Руденя. На этой должности Иван Егоров будет курировать отрасль экономики, координировать работу по поддержке бизнеса.

«Иван Игоревич курирует отрасль экономики, также ему будет передано направление медицинской отрасли по формированию планов и мероприятий, а также по актуализации системы здравоохранения региона. Необходимо сделать настройку на усиление нашего регионального Министерства здравоохранения», – сказал Игорь Руденя, комментируя назначение Ивана Егорова на заседании областного Правительства 25 марта.

Иван Игоревич Егоров окончил исторический и экономический факультеты Тверского государственного университета.

В 2009 году прошел обучение по Президентской программе переподготовки управленческих кадров. Получил дополнительное образование в Академии бизнеса «Ernst&Young», Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2012 года работал в Министерстве финансов Тверской области, с 2014-го являлся заместителем регионального Министра финансов. В 2016 году был назначен Министром туризма Тверской области. В 2018-м – Министром экономического развития региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области