Игорь Руденя назначил заместителем Председателя Правительства Тверской области Игоря Жаркова



Заместителем Председателя Правительства – Министром имущественных и земельных отношений Тверской области назначен Игорь Жарков. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши задачи – усилить работу по природным ресурсам, обеспечить актуализацию использования лесного хозяйства. В регионе идет работа по переводу земель сельхозназначения в Гослесфонд. Необходимо ее продолжить. Еще одна задача – предоставлять ресурсы на льготных условиях тем предпринимателям, у которых есть официальные мощности по переработке сырья на территории Тверской области», – сказал Игорь Руденя 25 марта, открывая заседание регионального Правительства.

Игорь Жарков окончил институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция».

В 2000-2002 годах работал в судебной сфере, с 2003 по 2015-й – в различных коммерческих организациях и на предприятиях. С 2016 по 2018-й год являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам АО «Оборонэнергосбыт».

Пресс-служба Правительства Тверской области