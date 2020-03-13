Подать документы на получение субсидий аграрии Тверской области могут через МФЦ

У сельхозтоваропроизводителей Тверской области появится возможность предоставлять пакеты документов на получение субсидий через филиалы ГАУ «Многофункциональный центр». Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Задачи своевременно доводить государственную поддержку до аграрных предприятий, сделать более удобным предъявление документов для получателей средств были поставлены Губернатор Игорем Руденей перед региональным Министерством сельского хозяйства на прошлом заседании Правительства.

«Это современная форма работы. Очень важно, что у сельхозтоваропроизводителей будет территориальная доступность для подачи документов, не нужно никуда ехать. Важно, чтобы эта мера работала на благо наших граждан», - сказал Игорь Руденя на заседании Правительства 25 марта.

Сегодня в Тверской области сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей.

В 2020 году для хозяйств региона предусмотрены субсидии на содержание племенного поголовья, сельскохозяйственное страхование в области животноводства, приобретение племенного молодняка, поддержку собственного производства молока, развитие мясного животноводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Поддержка оказывается в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, общий объем средств по этим направлениям составит более 214 млн рублей.

На поддержку отрасли растениеводства по различным направлениям в 2020 году в Тверской области из федерального и регионального бюджетов направят 190 млн рублей.

На проведение в регионе сезонных сельскохозяйственных работ в текущем году направлено более 214 млн рублей господдержки. Посевные площади составят 506,1 тыс.га.

В настоящее время Тверская область лидирует в ЦФО по площади посевов льна. В 2020 году льноводы региона планируют расширить их с 5 до 7,6 тыс. га. Для них наращиваются меры господдержки. Увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на 1 гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области