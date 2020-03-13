Города воинской доблести Тверской области станут участниками акции «Сады Победы»

Города воинской доблести Тверской области – Зубцов и Белый – примут участие в акции «Сады Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в муниципалитетах будут проведены посадки саженцев деревьев.

Участие в мероприятиях примут ветераны Великой Отечественной войны, представители местного самоуправления, школьники, студенты, лесничества, общественники. Всего весной 2020 года мероприятия акции «Сады Победы» пройдут на 97 площадках Верхневолжья. Проект реализует Федеральное агентство лесного хозяйства.

В городе Белый проведут озеленение сквера у реки Обша. Там высадят кусты сирени. Рябины украсят улицу Ленина в районном центре.

В селе Погорелое Городище Зубцовского района запланировано озеленение территории местной школы. Одним из ключевых мероприятий в муниципальном образовании станет озеленение территории братского захоронения, где будут высажены ели, сосны, липы и клены.

Приведение в порядок воинских захоронений, по мнению Губернатора Игоря Рудени, важное направление работы, особенно актуальное в год 75-летия Великой Победы.

Всего в Тверской области в настоящее время насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, создан их реестр.

По поручению главы региона ведётся работа по оцифровке памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных на территории региона, для дальнейшего их восстановления при помощи современных технологий и материалов. В 2020 году в Тверской области планируется оцифровать 398 монументов.

В 2019 году в Верхневолжье были утверждены стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов. Все военно-мемориальные объекты должны быть оборудованы мемориальными знаками, вывесками с наименованием органа местного самоуправления, ответственного за содержание объекта, табличками с QR-кодами, содержащими информацию о воинском захоронении с отсылкой на областной портал «Подвиг и слава земли тверской» (регионпобед.рф), который создан по инициативе Игоря Рудени.

Территория каждого мемориала должна быть огорожена, оснащена урнами, скамейками, контейнерными площадками, дорожками с покрытием твёрдого или переходного типа, также должны быть проведены работы по обустройству газонов и разбивке цветников.

Обязанности по благоустройству воинских захоронений возложены на органы местного самоуправления. Работы по содержанию территории должны проводиться на протяжении всего года, включая уборку, сбор мусора, выкашивание газонов, побелку бордюров, окраску оград, в зимний период – очистку от снега, в межсезонье – уборку листьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области