Более 1000 единиц медицинского оборудования закупят на средства из резервного фонда Правительства Тверской области

25 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Одобрено решение дополнительно направить из резервного фонда региона свыше 93 млн рублей на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, необходимых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

В план закупок включены аппараты искусственной вентиляции лёгких, транспортные аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, инфузионные насосы, дефибрилляторы, мониторы пациентов и другое оборудование — всего свыше 1000 единиц.

Ранее из резервного фонда Правительства Тверской области было выделено 60,6 млн рублей на приобретение свыше 550 единиц медицинского оборудования, средств защиты, лекарств. В настоящее время в регион уже поступили первые партии закупленных товаров.

В тверском регионе работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям.

«Основная задача сегодня – это профилактика, самодисциплина граждан. Те, кто приехал из-за границы, должны уйти на карантин. Если есть проявления заболевания – обратиться к медикам. В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию, ведутся закупки необходимых средств и оборудования, усиливаем меры профилактики на территории региона», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания областного Правительства 25 марта.

Оперативно развёрнуты инфекционные госпитали в 6-ой больнице и Калининской ЦРБ, всего госпитальная база для лечения больных коронавирусом включает 16 учреждений здравоохранения. Проработан вопрос об организации в течение ближайших дней резервных коек на базе городской больницы №6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе. Планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше, чем по нормативу, утверждённому Минздравом РФ.

Особое внимание уделяется профилактике, оказанию помощи людям старшего возраста. Тверская область присоединилась к проекту «Мы вместе», в рамках которого волонтёры помогают гражданам старше 60 лет, находящимся на самоизоляции – доставляют на дом необходимые продукты и медикаменты.

По состоянию на вечер 25 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция.

Ведётся мониторинг динамики цен и спроса на товары с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

В регионе работает телефон «горячей линии» областного Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области