В Тверской области выберут инвестпроекты для получения поддержки фонда МОНОГОРОДА.РФ

Фонд развития моногородов объявил сбор инвестиционных проектов на монотерриториях Тверской области для получения новых мер поддержки. Речь идет о реализации инициатив в строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, работе с концессионными проектами, поддержке индивидуальных предпринимателей.

«В моногородах региона важно поддерживать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область активно работает с МОНОГОРОДА.РФ. В 2018 году с Фондом заключено генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монотерриторий Верхневолжья.

Соглашением предусмотрено взаимодействие в создании новых рабочих мест, привлечении бизнеса на территории моногородов для реализации своих инвестпроектов, в том числе при поддержке Фонда. Тверская область также является участником проекта Фонда «Прошагай город».

Для направления паспортов инвестиционных проектов в Фонд развития моногородов необходимо связаться с линейным менеджером Фонда, курирующим моногорода Тверской области: Юлия Владимировна Багрова, y.bagrova@monogorodarf.ru, +7(915)-000-13-59.

С полным перечнем мер поддержки МОНОГОРОДА.РФ можно ознакомиться на https://yadi.sk/i/WMZjUyzjt23I1w.

В настоящее время в регионе насчитывается 7 монотерриторий. Это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

Пресс-служба Правительства Тверской области