Тверская область реализует комплекс мер в здравоохранении, экономике, социальной сфере по недопущению распространения коронавируса

25 марта Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Российской Федерации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Глава государства подчеркнул: главный приоритет в условиях распространения коронавирусной инфекции – жизнь и здоровье людей. Поэтому к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы.

Для повышения безопасности граждан объявлены длинные выходные – с 28 марта по 5 апреля включительно. Кроме того, отложено Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое планировалось 22 апреля.

Глава государства обозначил первоочередные задачи в сфере социальной поддержки. Они связаны с автоматическим продлением всех пособий и льгот в течение ближайших 6 месяцев без предоставления дополнительных документов. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть перечислены в апреле. Также Президент сообщил о дополнительной финансовой поддержке семей с детьми, повышении пособия по безработице, озвучил инициативу о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам, кредитам для индивидуальных предпринимателей.

Целый ряд предложенных Президентом мер касается поддержки малого бизнеса. Это отсрочка по кредитам, по всем налогам за исключением НДС на ближайшие полгода, для микропредприятий – ещё и отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Для малых и средних предприятий с зарплатами выше МРОТ предложено снизить размер страховых взносов с 30% до 15%.

В тверском регионе работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ведется по нескольким направлениям.

«Основная задача сегодня – это профилактика, самодисциплина граждан. Те, кто приехал из-за границы, должны уйти на карантин. Если есть проявления заболевания – обратиться к медикам. В ежедневном режиме мы мониторим ситуацию, ведутся закупки необходимых средств и оборудования, усиливаем меры профилактики на территории региона», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания областного Правительства 25 марта.

На заседании Губернатор утвердил дополнительные меры поддержки экономики в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

В регионе введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. Особое внимание уделено АПК, лесной отрасли, турбизнесу. Для них разработаны дополнительные преференции по субсидированию, льготному кредитованию. В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Комплекс мер предпринят в здравоохранении. Оперативно развёрнуты инфекционные госпитали в 6-ой больнице и Калининской ЦРБ, всего госпитальная база для лечения больных коронавирусом включает 16 учреждений здравоохранения. Проработан вопрос об организации в течение ближайших дней резервных коек на базе городской больницы №6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе. Планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше, чем по нормативу, утверждённому Минздравом РФ.

Усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. Из резервного фонда Правительства Тверской области направлены средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделяется профилактике, оказанию помощи людям старшего возраста. Тверская область присоединилась к проекту «Мы вместе», в рамках которого волонтёры помогают гражданам старше 60 лет, находящимся на самоизоляции – доставляют на дом необходимые продукты и медикаменты.

По состоянию на 25 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция.

Ведётся мониторинг динамики цен и спроса на товары с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

В регионе работает телефон «горячей линии» областного Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Пресс-служба Правительства Тверской области