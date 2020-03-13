В Твери прошла презентация книги о масштабной исторической фальсификации «Катынского дела»

В Тверском филиале Московского гуманитарно-экономического института 25 марта состоялась презентация книги американского ученого, профессора университета Монтклер (штат Нью-Джерси) Гровера Ферра «Тайна Катынского расстрела: доказательства, решение». Также в рамках презентации состоялось экспертное обсуждение темы фальсификации исторических фактов.

Это уже вторая книга автора, посвященная «Катынскому делу» – обвинению советских властей якобы в массовых убийствах польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённых весной 1940 года в Смоленске, Харькове и Калинине. Как и предыдущая книга («Катынский расстрел. Опровержение «официальной» версии», 2016 г.), она издана общественным деятелем Максимом Кормушкиным на спонсорские средства. Поддержку проекту оказали, в том числе, известный публицист, историк Анатолий Вассерман, общественный деятель Александр Ланкин и многие другие люди из разных городов России, а также США, Германии, Болгарии и Франции.

На связь с участниками презентации и круглого стола по скайпу вышел Гровер Ферр. Он отметил, что впервые книга была издана в США, но важно, чтобы с ее содержанием имели возможность ознакомиться и российские читатели.

«Уверен, что все, кто прочитают эту книгу, поймут: вина Советского Союза в катынском преступлении невозможна», – сказал Гровер Ферр, выразив признательность тем, содействовал изданию исследования в России.

Директор Тверского филиала МГЭИ, председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов отметил значимость исследовательской работы американского ученого.

«Нам нужна правда. Сегодня нас всех коробит от того, насколько беспардонно наши оппоненты пользуются нашим молчанием, нашей недостаточной активностью, чтобы продвигать свои мерзкие идеи, не подкрепляя их никакими документами или опираясь на документы, которые признаны фальсификациями», – сказал Александр Бутузов.

В своей новой книге Гровер Ферр, опираясь на широкую фактологическую базу, приходит к выводу, что «Германия, а не Советский Союз виновна в массовом убийстве, известном как Катынский расстрел».

Автор адресует книгу, прежде всего, студентам-историкам, которые хотят знать правду, даже если она «разочаровывает» и заставляет изменить собственные иллюзии и мнение.

В обсуждении темы приняли участие член Зиновьевского клуба, доктор исторических наук Алексей Плотников, председатель фонда «Примирение» Владимир Шаргаев. Дистанционно, по скайпу выступил публицист, политолог, исследователь катынского дела Владислав Швед. Эксперты выразили сходные мнения о том, что «Катынское дело» стало одной из самых крупных фальсификаций, которую придумал и которой дал ход еще в 1943 году главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельс, чтобы вбить клин между СССР и союзниками. В дальнейшем в течение многих десятилетий эти вымышленные факты стали использоваться для политических манипуляций в отношении Советского Союза и России. Исследователи уверены, что в этом вопросе пора поставить точку.

«Мы должны не оправдываться, а защищать историческую правду», – пришли к общему выводу участники круглого стола.

В своей резолюции они отметили необходимость обращения в Министерство обороны РФ за подтверждением данных о госпитальных захоронениях красноармейцев на территории мемориального комплекса «Медное». Кроме того, объявляется сбор денег на съемки документального фильма, где будет представлена вся доказательная база о фальсификации Катынского расстрела. Также общественники планируют обратиться к региональной власти с просьбой увековечить память красноармейцев Федора Беспалова и Сергея Куваева, чьи останки были обнаружены в братской могиле, расположенной на территории нынешнего мемориального комплекса «Медное». Еще одна инициатива, озвученная на круглом столе, – объявить сбор подписей общественников, историков под письмом в адрес Президента России с просьбой официально признать невиновность нашей страны в Катынском расстреле.