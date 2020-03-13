На предприятии в Кимрском районе Тверской области открыты вакансии в связи с планами по увеличению производства средств индивидуальной защиты

На предприятии «Кимрская фабрика имени Горького» в Тверской области,выпускающемсредства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, планируют увеличить объемы производствавостребованной в Тверской области и Россиипродукции.На фабрике принято решение о расширенииштата сотрудников.

Развивать и поддерживатьпредприятия, которые выпускаюттовары повышенного спроса в связи с непростой эпидемиологической ситуацией –задача, поставленная Губернатором ИгоремРуденей.

Медицинские маски, которые производят на фабрике, предназначены для защиты органов дыхания и кожных покровов. Изделия отличаются сочетанием высоких защитных свойств с возможностью подгонки к любой форме лица. Специалисты фабрики работают также над освоением новых моделей респираторов.

Сейчасна фабрику требуются сборщики деталей изделий и операторы швейного оборудования.Для соискателей будет организовано обучение на производстве. Обустройство основных производственных мест соответствует европейским стандартам.

За подробной информацией о трудоустройстве на фабрику можно обращаться в центр занятости населения Кимрского района по телефону: 8(48236) 4-63-80.

В Тверской области также действует производство по выпуску индивидуальных средств защитыв Торопецком районе. «Гекса – нетканые материалы»в круглосуточном режиме ежемесячно выпускает более 8 млн штук медицинских масок, а также одноразовую медицинскую одежду, постельное белье, высокотехнологичные композитные нетканые материалы для изготовления хирургических комплектов. Продукция направляется в учреждения здравоохранения по всей стране.

Обеспечить максимальную поддержку бизнесу в сложившихся условиях поручил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны 25 марта.

В настоящее время из федерального бюджета направляется более 23 млрд рублей на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности. Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли Тверской области оказать содействие производителям тверского региона для участия в программах господдержки.

На заседании регионального Правительства 25 марта Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки предприятий Тверской области.В регионе введен мораторий напроверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированыштрафные санкции. Особое внимание уделено АПК, лесной отрасли, турбизнесу. Для них разработаны дополнительныепреференции по субсидированию, льготному кредитованию.

В целом наподдержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области