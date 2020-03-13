В Тверской области увеличен объём ремонта региональных и местных дорог

В 2020 году финансирование государственной программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» увеличено на 1,2 млрд рублей за счёт остатков прошлого года. Таким образом, объём Дорожного фонда Тверской области в текущем году составит 11,1 млрд рублей. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 25 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

В программу внесен ряд изменений, касающихся увеличения объёма дорожных работ. В текущем году будут отремонтированы пять участков трассы Тверь – Ржев общей протяжённостью 43,3 км. На эти цели направят около 562,1 млн рублей.

По словам Губернатора Игоря Рудени, это важное направление для жителей Твери, Калининского, Старицкого, Ржевского районов. Дорога является одним из подъездов к строящемуся в настоящее время Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Возле самого комплекса ведется реконструкция дороги протяжённостью порядка 1 км с расширением на всём протяжении до 4 полос, оборудованием съездов и выездов с территории мемориального комплекса.

На заседании регионального Правительства принято решение о направлении 116,8 млн рублей на завершение работ по реконструкции дороги «Москва-Рига – Хорошево». Из них свыше 9 млн рублей предусмотрены на проведение дополнительного комплекса работ по устройство газонов, благоустройству территории и другие.

В госпрограмму также внесены мероприятия по реализации в Твери национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объём ассигнований на ремонт дорог в областной столице по нацпроекту в 2020 году составит свыше 1,2 млрд рублей: из них 672 млн рублей – средства федерального бюджета, 469,4 млн рублей – областного, 60 млн рублей –местного. В программу ремонта включено 46 объектов общей протяжённость 61,6 км.

Также в 2020-2022 годах в Твери и в Ржеве пройдут ремонтные работы в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город Воинской славы». В столице Верхневолжья в программу на трёхлетний период включено 20 дорожных объектов протяжённостью почти 26 км. В Ржеве планируется отремонтировать 54 объекта: участки автомобильных дорог протяжённостью 24,6 км, а также провести ремонт дворовых территории общей площадью 58,8 тыс. кв.м.

Пресс-служба Правительства Тверской области