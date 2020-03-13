Игорь Руденя поздравил специалистов отрасли культуры Верхневолжья с профессиональным праздником

25 марта отмечается День работника культуры. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником.

«Сегодня вы своим творчеством, значимыми проектами сохраняете и приумножаете культурное богатство России и Верхневолжья, передаете новым поколениям традиционные ценности, создаете условия для развития и реализации талантов земляков. Благодарю работников и ветеранов сферы культуры за мастерство, профессионализм и преданность делу, за талант и яркие эмоции, которые вы дарите, открывая мир прекрасного», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В 2020 году в Тверской области продолжается реализация мероприятий национального проекта «Культура». Одно из важных направлений – обновление сельских домов культуры, развитие современных культурно-образовательных пространств.

В 2020 году капитальные работы проведут в шести сельских домах культуры в Калининском, Торжокском, Старицком, Жарковском районах и Весьегонском муниципальном округе. На ремонт учреждений Тверской области выделено свыше 10 млн рублей, из которых более 8,4 млн рублей – федеральные средства, 1,6 млн рублей – областные.

В 2019 году в рамках подпроекта«Культурная среда» был проведен капитальный ремонт четырёх сельских Домов культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, в деревне Райково Максатихинского района, в селе Кушалино Рамешковского района и в деревне Малое Василёво Кимрского района.

Кроме того, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены четыре детские школы искусств, расположенные в Твери, Ржеве, Бологое,Конаково, а также Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского. Так, для колледжа им. М.П. Мусоргского закуплено 18 музыкальных инструментов и 556 изданий музыкально-нотной литературы, оборудование для концертного зала, обновлена мебель.

В 2019 году Тверская область также получила поддержку из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в сумме 4,9 млн рублей на возрождение кинопоказа в межпоселенческом доме культуры в посёлке Красномайский Вышневолоцкогогородского округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области