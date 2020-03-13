Губернатор Игорь Руденя утвердил дополнительные меры поддержки предприятий Тверской области

25 марта на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудениутверждены меры по обеспечению устойчивого экономического развития региона в сложившейся эпидемиологической ситуации.

«По поручению Президента России Владимира ПутинаПравительством страны утвержден план первоочередных мероприятий. Такие же меры должны быть приняты на региональном уровне. В том числе это отраслевая поддержка предприятий. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», – сказал Игорь Руденя.

Как отметил Губернатор, приоритетное внимание уделено отраслям сельского и лесного хозяйства, гостиничному бизнесу, сфере услуг и общепита.

В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей.

Комплекс мер для стабилизации работы предприятийсформированМинистерством экономического развития региона на основе предложений представителей бизнеса, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69.

Одна измер– создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фондсодействия кредитованию малогои среднего предпринимательства Тверской областидля предоставления займов.

Разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие актуальных сегодня сервисов доставки. Кроме того, предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5% – гарантии для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий.

Будет введена программа «Оборотный капитал», малому бизнесу обеспечатотсрочки на уплату арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом на 6 месяцевс последующей возможностью предоставления рассрочки платежа до 5 лет. Также предусмотрено снижение в 2020 году налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

Целый комплекс мер разработан точечно для отраслей.В туризме изменится порядок предоставления субсидий предпринимателям на возмещение затрат по организацииэкскурсийв Тверской области для школьников.

В АПК увеличат субсидированиена содержание племенного маточного поголовья в сфере животноводства (звероводства), а также субсидирование части затрат на посевы озимых зерновых культур.

В лесной отрасли предусмотрен перенос сроков внесения арендной платына декабрь 2020 года. Значимые для отрасли меры – поддержка в лесовосстановлении иобеспечение организаций материалами для восстановления дорог.

На дорогах регионального значенияне вводитсявременное ограничение движения транспорта, такая же рекомендация дана муниципалитетам в отношении местных дорог.

В Тверской области будет разработан перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сейчас ведется постоянный мониторинг их финансово-экономического состояния.

Еще один шаг – ввод моратория напроверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций. Также даны рекомендации о неприменении мер по отключению производств от сетей электро- и газоснабжения при трудностях с оплатой.

Особое внимание уделено рынку труда Верхневолжья. В случае обострения ситуации предусмотрена реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности – организация временной занятости, профессиональное обучение и другие.

Игорь Руденя подчеркнул, что это первый пакет мер по поддержке экономики. В дальнейшем,в зависимости от ситуации, область готова его расширить.

Пресс-служба Правительства Тверской области