В Тверской области шестой день не выявляются новые случаи коронавирусной инфекции

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 12.00 25 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции. Такая ситуация сохраняется в регионе с 20 марта.

В настоящее время в регионе предварительно подтверждены 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителей региона. Пациенты проходят лечение.

В Тверской области предпринимаются меры по предупреждению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. Все действия координирует рабочая группа, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя.

24 марта было принято Постановление Губернатора Тверской области о запрете курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями все форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В Тверской области все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны в течение двух недель находиться дома на самоизоляции, а также сообщить о месте и датах их пребывания и возвращения в регион по телефону «горячей линии» 8-800-333-93-72. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112.

Министерством здравоохранения Тверской области в соответствии с регламентом организуется ежедневное медицинское наблюдение таких граждан, а также отбор проб для исследования на наличие коронавируса. В случае положительного результата заболевших госпитализируют для дальнейшего лечения и наблюдения.

В регионе определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, утвержден порядок маршрутизации и алгоритм действия медицинских работников. Реализуются профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. В медицинских учреждениях, а также на базе ОГУП «Фармация», обеспечивающего медикаментами больницы региона, формируется неснижаемый запас лекарственных препаратов.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749

Пресс-служба Правительства Тверской области