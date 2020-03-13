Тверская областная библиотека им. Горького приглашает читателей на свои электронные ресурсы

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького в период сложившейся эпидемиологической ситуации приглашает читателей воспользоваться онлайн-ресурсами. С домашних компьютеров доступны каталог фонда, виртуальная справка, онлайн-консультант, продление книг онлайн, электронная библиотека (полнотекстовые ресурсы и статьи, связанные с тверским краем).

Кроме того, к услугам жителей Верхневолжья тематические сайты и интернет-проекты библиотеки. Портал «ПРОтверское» предоставляет полную и достоверную информацию о регионе и его отдельных территориях: символике и истории, природе, достопримечательностях, знаковых событиях, культуре, литературе, спорте, науке, выдающихся личностях.

Сайт «Откройте для себя Верхневолжье» содержит краеведческую, историко-культурную, туристическую информацию.

Энциклопедический справочник «Тверская область» — это более 2000 статей о городах и районах, памятниках архитектуры, географических объектах, знаменитых земляках.

Сайт «Тверская земля в годы Великой Отечественной войны» — это фотолетопись и карты военных действий на территории Калининской области, электронные версии книг и статей, посвященных тверской земле в годы войны, в том числе газеты «Пролетарская правда» за 1945 год. Отдельные разделы посвящены Ржевской битве, обороне и освобождению Калинина, героям Верхневолжья.

«Виртуальный музей» направлен на популяризацию уникальных фондов библиотеки, коллекций, редких книг. «Литературная карта Тверского края» знакомит с литературной и культурной жизнью региона. На сайте размещены биографии писателей, историко-литературные очерки о городах и районах области, исторических и литературных достопримечательностях.

Портал Тверские авторы рассказывает о творчестве современных поэтов и прозаиков, краеведов, литературоведов.

На сайте Выборы в Тверской области: история и современность можно узнать о подготовке и проведении избирательных кампаний в регионе, избирательном праве, истории парламентаризма в России.

Сайт Экология посвящён экологическим проектам Тверской области. Портал Книжные новинки содержит информацию о новых поступлениях Горьковки.

Кроме того, не выходя из дома можно читать книги из Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки (ограниченный доступ), а так же из электронной библиотеки ЛитРес (логин и пароль можно получить, отправив заявку на адрес abonem@tverlib.ru).

Сотрудники библиотеки также подготовили подборку ссылок на научные и образовательные ресурсы открытого доступа. На портале «Доступ всем» представлена информация, которая поможет провести время дома с пользой.

Напомним, онлайн-трансляции для жителей региона подготовили государственные учреждения культуры Тверской области: картинная галерея, театр драмы, тверской ТЮЗ, филармония, театр кукол, областной Дом народного творчества. Информация об онлайн-программах размещена на сайтах учреждений и в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области