55 миллионов рублей взыскали тверские судебные приставы с должников по алиментам



С начала 2020 года судебными приставами УФССП России по Тверской области уже взыскано более 55 миллионов рублей с родителей, которые уклоняются от выплат на содержание своих несовершеннолетних детей.

Для того, чтобы взыскать данные денежные средства, судебные приставы Тверской области применяют к должникам целый ряд мер принудительного взыскания.

Так порядка 7 тысяч должников ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, а свыше 900 должников имеют ограничения специального права (права управления транспортным средством). Более 4,5 тысяч должников получили по месту официального трудоустройства постановления об обращении взыскания на заработную плату.

Тех, кто безответственно относится к выполнению своих обязанностей и отказывается оплачивать средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей ожидает привлечение к административной, а затем и к уголовной ответственности. Так, по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" в 2020 году привлекли к административной ответственности порядка 200 должников, еще в отношении 169 граждан возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

УФССП России по Тверской области напоминает родителям о том, что дети имеют полное право на их финансовую поддержку и просто человеческие внимание и заботу http://r69.fssprus.ru/.