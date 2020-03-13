Игорь Руденя провёл заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

24 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с перепрофилированием коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, ход закупок необходимого медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и ряд других. В обсуждении приняли участие представители региональных Министерств и ведомств, территориальных управлений федеральных структур.

«Сегодня Президент России провел совещание по данному вопросу в Правительстве Российской Федерации, побывал в медицинском центре, осмотрел, как идёт работа по данному направлению. В ближайшее время будут внедрены единые стандарты подготовки и работы учреждений, медицинского персонала в новых условиях. Больницы должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием. Ещё одна из важных задач – профилактика и недопущение заражения медицинского персонала при проведении всех мероприятий», - сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, развёрнуты инфекционные госпитали.

Проработан вопрос о развёртывании в течение ближайших 10 дней резервных коек на базе городской больницы №6 и Областной клинической больницы в отдельно стоящем корпусе. Планируемый объём – 795 инфекционных коек и 137 реанимационных, что значительно больше, чем по нормативу, утверждённому Минздравом РФ.

Кроме того, Игорь Руденя поручил региональному Министерству здравоохранения проработать вопрос о перепрофилировании коек в крупных городах Верхневолжья - Ржеве, Кимрах, Вышневолоцком городском округе, Бологое.

В ходе заседания детально обсуждался вопрос, связанный с маршрутизацией пациентов из медицинских организаций при перепрофилировании в инфекционные госпитали.

В регионе усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. Из резервного фонда Правительства Тверской области направлены средства для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции. 25 марта в тверской регион поступят первые шесть новых аппаратов ИВЛ. Также заключены контракты на поставку другого медицинского оборудования.

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам профилактики, оказанию помощи людям старшего возраста.

Также на контроле вопросы, связанные с обеспечением устойчивости региональной экономики в связи со сложившейся ситуацией. Из федерального бюджета направляется более 23 млрд рублей на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности. Субсидии предприятиям будут распределяться через Фонд развития промышленности.

Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли Тверской области сформировать перечень приоритетных организаций и оказать содействие производителям тверского региона для участия в программах господдержки.

По состоянию на вечер 24 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В регионе запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция. Ведётся мониторинг динамики цен и спроса на товары с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости, устойчивой работы предприятий Верхневолжья.

Особое внимание уделено контролю за людьми, прибывающими в регион. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней).

В Тверской области создан телефон «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области