Жители Верхневолжья могут посмотреть лучшие спектакли тверских театров и концертные программы филармонии онлайн

Государственные учреждения культуры Тверской области подготовили онлайн-трансляции для жителей региона во время сложившейся эпидемиологической обстановки. Задачу разработать предложения по новым форматам посещения перед отраслью поставил Губернатор Игорь Руденя.

Тверской театр юного зрителя покажет онлайн-трансляции ретро-спектаклей. Каждый день на сайте и в соцсетях театра будут появляться ссылки на YouTube на транслируемый спектакль. Перейдя по ссылке, зритель попадёт на трансляцию, которая начнётся точно в указанное время и также будет доступна позднее в течение суток.

Тверская академическая областная филармония транслирует записи концертов, лучших моментов фестивалей прошлых лет. В социальных сетях и на сайте учреждения, начиная с 25 марта, размещаются ссылки на стримы, подготовленные с применением новейшего студийного оборудования. Эти видео будут доступны весь день, так что слушатели могут посмотреть интересующий их концерт в любое удобное время. Программы трансляций — от академической до ретро-эстрадной музыки. Создана большая подборка и программ для родителей с детьми – концерты, прошедшие в рамках абонемента «Семейный».

Также учреждение ежедневно публикует информационные сообщения о памятных датах в мировой классической музыке, истории Тверской филармонии с приложением фото- и видеоматериалов, интересных фактов. Это познавательные страницы о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, музыкальные плейлисты разножанровой музыки, редкие видеозаписи, полезные ссылки.

Тверской театр кукол на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте 26 марта в 15:00 проведёт трансляцию спектакля «Кентервильское привидение», 28 марта в 11:00 — спектакля по мотивам русской народной сказки «Гуси-Лебеди», 29 марта в 11:00 спектакля по мотивам русской народной сказки «Василиса Премудрая».

Тверской академический театр драмы разместит на официальном сайте, а также в социальных сетях, видеозаписи полюбившихся тверичанам спектаклей. Первая из них – драма «Маскарад». Она будет доступна на ресурсах театра в течение трёх дней. О том, какие спектакли будут представлены в дальнейшем, театр сообщит дополнительно.

Кроме того, на сайте Тверской областной картинной галереи можно принять участие в виртуальной экскурсии. Посетители могут оценить всё богатство художественной коллекции галереи, увидеть экспозиционные залы.

Тверской областной Дом народного творчества подготовил для посетителей своего сайта http://odnt-tver.ru/ виртуальные прогулки по музею им. Лизы Чайкиной. В ближайшее время на сайте будут предложены онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы, видеопрезентации, информационный видеоконтент и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области