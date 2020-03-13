В целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции введено ограничение охоты на территории Тверской области в период весенней охоты 2020 года

Минприроды Тверской области информирует, что в целях предотвращения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановлением Правительства Тверской области введено ограничение охоты путем запрета любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Тверской области, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Постановление Правительства Тверской области от 23.03.2020 № 100 «О введении ограничения охоты на территории Тверской области в период весенней охоты 2020 года».

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области