В Твери эксперты и представители общественности обсудили международный опыт изменения Основного закона государства

Общественная палата Тверской области 24 марта провела круглый стол на тему «Поправки в Конституцию. Практика России и международный опыт». В заседании приняли участие члены палаты, члены экспертного совета при Законодательном Собрании Тверской области и представители высших учебных заведений региона.

Перед началом дискуссии к ее участникам по скайпу обратился член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он коротко рассказал о проекте «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и подготовленном докладе «Международный опыт изменения Основного закона страны».

«Ключевой вывод доклада заключается в том, что разработка поправок к Основному закону, их обсуждение, утверждение и голосование по ним полностью стыкуются с мировым опытом, международным правом и соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа при Совете Европы, который занимается вопросами законодательства и конституционного права», – сказал Александр Брод.

По его словам, в мире нет ни одной конституции, которая я бы не претерпевала изменений.

«Жизнь идет, развивается государственная, общественно-политическая сфера, и это требует закрепления в Основном законе», – отметил эксперт.

В качестве примера Александр Брод напомнил, что в США поправки в Конституцию вносились 27 раз, во Франции – 18, в ФРГ – 218, в Италии – 14, а в Индии – более 500 раз.

Как отметила заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Юлия Васильчук, каждый гражданин России должен иметь возможность лично ознакомиться с поправками к Конституции и процедурой вступления их в законную силу.

«На этом этапе важно мнение профессионального экспертного сообщества о тех изменениях, при которых нам предстоит строить обновленное конституционно-правовое пространство. В связи с этим полезно обратить внимание на существующий международный опыт внесения изменений в Конституцию, поэтому доклад, который представлен нам Независимым общественным мониторингом, безусловно, интересен», – сказала Юлия Васильчук.

По мнению эксперта, информация о международной практике особенно важна для Общественной палаты Тверской области, которая в соответствии с федеральным законодательством приступила к формированию пула общественных наблюдателей на предстоящем общероссийском голосовании.

В докладе НОМ детально проанализирована международная практика внесения конституционных изменений и отмечается разнообразие подходов к этому процессу. Однако наиболее подходящей ареной для принятия поправок в соответствии с современной идеей демократии является национальный парламент. Легитимность этого акта может быть усилена путем прямого участия народа в процедуре внесения поправок в Конституцию, отмечают авторы доклада, ссылаясь на позицию Венецианской комиссии Совета Европы.

В исследовании подчеркивается, что в России реализуется многоступенчатая, то есть наиболее сложная из применяемых в мире систем внесения конституционных поправок, в которой задействованы обе палаты Федерального Собрания, институты гражданского общества, законодательные органы 85 субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд и процедура общероссийского голосования. При этом текущая процедура согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям международных организаций, отмечается в докладе.

Участники круглого стола согласились с выводами экспертов Независимого общественного мониторинга и отметили, что российский опыт внесения изменений в Основной закон страны может оказаться одним из самых прогрессивных, потому что именно итоги волеизъявления граждан станут ключевым фактором, который определит вступление конституционных поправок в силу. Это свидетельствует о демократическом характере предлагаемых преобразований, считают эксперты.

С текстом доклада можно ознакомиться на сайте Независимого общественного мониторинга.