В Тверской области водители, которое проходят переобучение в рамках новой модели пассажирских перевозок, получают стипендии

В Тверской области водители, которые проходят переобучение с категорий В и С на D для дальнейшей работы на автобусах в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок, получают стипендии.

Переобучение осуществляется за счёт средств компании-перевозчика «Верхневолжское АТП», стипендия будущим водителям автобусов выплачивается ежемесячно по 7500 рублей.

Срок переобучения с категории С на D составляет 2 месяца, общий размер стипендии – 15 тыс. рублей. Курс переобучения с категории В на D занимает 2,5 месяца, общий размер стипендиальной выплаты – 18 тыс. рублей.

В настоящее время переобучение проходят 54 человека, из них 28 - с категории B на D и 26 – с категории C на D. Обучение проводится на базе Тверского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства учреждение находится по адресу: город Тверь, Дурмановский переулок, 23.

Для того чтобы начать обучение, необходимо обратиться в Верхневолжское АТП, где формируются списки желающих пройти обучение, заключаются договоры и набираются группы. Курс включает теоретические и практические занятия, а также финальный экзамен.

Учреждение, где проводится переобучение находится в Твери. В планах предприятия организовать обучения в образовательных учреждениях Вышневолоцкого, Нелидовского и Удомельского городских округов, Торжка, Ржева и других муниципалитетах.

Верхневолжское АТП продолжает набор водителей категории D для работы на автобусных маршрутах новой модели пассажирских перевозок. Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ с предоставлением полного социального пакета. Иногородним жителям будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Для ответов на вопросы, связанные с трудоустройством, на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

Ознакомиться с работой в компании можно на сайте ООО «Верхневолжское АТП» tver-atp.ru, в аккаунтах перевозчика в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/tveratp и «Одноклассники» https://ok.ru/group/tveratp.

В настоящее время на работу в Верхневолжье АТП принято более 450 водителей, почти все – жители Твери и Калининского района.

Новая транспортная модель начала действовать 3 февраля 2020 года. На линию вышли новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

«Пассажирские перевозки в регионе должны отвечать всем требованиям наших жителей. Для Тверской области этот проект имеет высокую социальную значимость», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 62 маршрутам: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202,204, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Всего на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов. На маршрутах, где пока не запущены новые автобусы, действует старая модель пассажирских перевозок общественным транспортом.

Действует единый бесплатный номер 8-800-350-00-99, по которому жители Твери могут обращаться по вопросам работы новой модели перевозок.

Пресс-служба Правительства Тверской области