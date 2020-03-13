На предприятии в Торопецком районе Тверской области в круглосуточном режиме ежемесячно производится более 8 млн медицинских масок

На предприятии «Гекса – нетканые материалы», расположенном в Торопецком районе Тверской области, в круглосуточном режиме производятодноразовую медицинскую одежду, постельное белье, медицинские маски, а также высокотехнологичные композитные нетканые материалы для изготовления хирургических комплектов.

Ежедневно на предприятии производится более 280 тысяч штук медицинских масок (это более 8 млн штук в месяц), которые направляются в учреждения здравоохранения по всей стране.

В настоящее время из федерального бюджета направляется более 23 млрд рублей на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности. Субсидии предприятиям будут распределяться через Фонд развития промышленности.

На состоявшемся сегодня заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития и Министерству промышленности и торговли Тверской области сформировать перечень приоритетных организаций и оказать содействие производителям тверского региона для участия в программах господдержки.

Группа компаний«Гекса» выпускает свыше 1000 номенклатурных позиций медицинских изделий общим объёмом свыше 300 тонн. Производство вТоропецком районе было открыто в 2018 году. Общий объём инвестиций в проект составил более 768 млн рублей, из них 300 млн рублей было предоставлено в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности.Получение федеральной поддержки позволило предприятию нарастить объёмы выпуска медицинской продукции и на сегодняшний день обеспечить более 25% общей потребности лечебных учреждений России качественными отечественными материалами.

В 2019 году в Тверской области был открыт новый производственный филиал ГК Гексав Нелидовском городском округе. Создано 30 рабочих мест. Этот филиал специализируется только на выпуске медицинской продукции. В настоящее время принято решение по увеличению штата сотрудников. Дополнительно открывается ещё 30 рабочих мест, что позволит вывести филиал на круглосуточный режим работы и обеспечить непрерывный выпуск медицинских изделий.

Пресс-служба Правительства Тверской области