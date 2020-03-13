В офисах МФЦ Тверской области приняты дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции

В рамках мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции в Тверской области приняты меры по минимизации времени нахождения посетителей в офисах МФЦ. До 30% увеличено количество одновременно работающих окон приема и выдачи документов в филиалах города Твери и крупных филиалах в муниципалитетах.

В частности, 24 марта в столице Верхневолжья для приема заявлений и выдачи документов работают 74 окна в 4 филиалах. Прорабатывается вопрос продления времени работы филиалов. В настоящее время наименее загруженным является открытый в декабре филиал МФЦ №3 по адресу: г. Тверь, Бурашевское шоссе, 36.

Гражданам рекомендуют по возможности осуществлять оформление государственных и муниципальных услуг дистанционно, через Портал государственных услуг. В случае необходимости посещения центров «Мои документы» для минимизации времени нахождения в офисах МФЦ — воспользоваться сервисом предварительной записи на официальном сайте МФЦ или через мобильное приложение.

В филиалах МФЦ проводится дополнительная обработка поверхностей и полов помещений хлоросодержащими препаратами и регулярное проветривание помещений, определены места для обеззараживания рук.

По состоянию на 24 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В регионе запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. На регулярной основе в общественных местах, учреждениях соцзащиты, на транспорте и на вокзалах проводится дезинфекция. Ведётся мониторинг динамики цен и спроса на товары с целью обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания и товарами первой необходимости, устойчивой работы предприятий Верхневолжья.

Особое внимание уделено контролю за людьми, прибывающими в регион Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней).

В Тверской области создан телефон «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области