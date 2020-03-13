В Тверской области на 70% снизилось количество жалоб на вывоз ТКО

Во втором полугодии 2019 года по сравнению с первым в Тверской области на 70% снизилось количество жалоб от граждан в Госжилинспекцию региона на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Это результат проведённой в регионе работы по переходу на новую систему обращения с ТКО. Данные были представлены на совместном заседании общественных советов при Госжилинспекции, Министерстве энергетики и ЖКХ и Минприроды Тверской области, где обсуждались популяризация положительного опыта в сфере ТКО, раздельного сбора отходов, выявление проблемных вопросов.

В частности, в регионе внедряется дуальная система сбора мусора, предполагающая его разделение на вторсырье (бумага, пластик, алюминий, стекло) и смешанные отходы. Как было отмечено на заседании, до 70-75% увеличился отбор полезных фракций сухих отходов, которые пойдут на переработку.

«Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

До 2024 года в Тверской области предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Всего на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию – до 58% от общего объема ТКО.

Для этих целей закуплено более 9000 контейнеров, в том числе порядка 900— для раздельного сбора мусора. В муниципалитетах устанавливаются контейнеры синего цвета — для вторсырья (пластика, алюминия, бумаги и стекла), зеленого цвета — для смешанных отходов (пищевых, предметов, загрязненных пищевыми отходами, изделий из кожи, текстиля и прочих отходов). Вывоз отходов из синих контейнеров осуществляется специализированными машинами синего цвета. Всего в прошлом году приобретено 30 единиц спецтехники.

В рамках взаимодействия ООО «ТСАХ» и администрации Центрального района Твери реализуется проект «Чистый центр». На улицах Крылова, Пушкинская и Серебряная в связи с невозможностью обустройства контейнерных площадок установлены урны большой вместимости. Здесь продолжается пакетированный сбор, в промежутках между подъездами машин жители отправляют свои пакеты в специальные емкости, а не выставляют их на тротуаре.

В декабре прошлого года на полигоне «Славное» под Тверью начала работу новая линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс. тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки.

ООО «Полигон» организовало онлайн-трансляцию с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия, на сайте www.tbo-operator.ru, что позволяет всем желающим в режиме реального времени контролировать ввоз мусора на территорию полигона.

В 2019 году на территории Верхневолжьяликвидировано 290 несанкционированных свалок. 143 из них убрал региональный операторООО «ТСАХ». Работа продолжается, на сегодняшний день в регионе выявлено 635 таких мест.

В январе 2020 года Игорь Руденя заявил о снижении в Тверской области платы за вывоз твердых коммунальных отходов на 3,7 %, она составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе Губернатора от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области