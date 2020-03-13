Дорогие земляки!

17 марта 2020 года Президент России подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В истории современной России произойдет уникальное событие, аналогов которому нет. Это не выборы в классическом понимании избирательного процесса – нет кандидатов, нет партий, за которые предлагалось бы проголосовать.

Есть блок поправок к Основному Закону страны, предложенных Президентом России и продиктованных самим временем, и есть участники голосования – граждане России. И именно от нас с вами зависит, вступят ли в законную силу изменения в основной Закон страны, предложенные главой государства и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Распоряжением Президента Российской Федерации № 32-рп от 14 февраля 2020 года обязанность по организации и проведению общероссийского голосования возложена на систему избирательных комиссий РФ - Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные и участковые комиссии.

В нашем регионе в подготовке и проведении общероссийского голосования задействованы избирательная комиссия Тверской области, 46 территориальных и 1181 участковая комиссия.

Стратегическая задача для организаторов общероссийского голосования - обеспечить его абсолютную доступность, прозрачность и достоверность.

На всех участках для голосования смогут беспрепятственно работать наблюдатели и представителиаккредитованных средств массовой информации.

Предусмотрено обеспечение транспортной доступности помещений для голосования; граждане, испытывающие проблемы со здоровьем или имеющие иные веские уважительные причины, смогут воспользоваться правом проголосовать вне помещения для голосования или специально предусмотренным особым порядком голосования.

Функциональные возможности проекта «Мобильный избиратель» предоставляют возможность каждому гражданину проголосовать на удобном для него участке в любом российском регионе.

Комиссии, задействованные в проведении общероссийского голосования и органы, оказывающие содействие в реализации их полномочий, сделают всё от них зависящее для того, чтобы каждому гражданину России была предоставлена законная возможность воспользоваться своим правом личного участия в историческом для страны событии.

В течение всего периода организации и подготовки мы будем информировать вас о том, когда и как будет проходить общероссийское голосование, какие возможности и права предоставлены его участникам. Следите за нашими публикациями!

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области