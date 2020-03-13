ВЦИОМ определил ТОП-5 самых значимых для россиян поправок к Конституции РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

Среди поправок, предложенных для оценки соотечественникам, наиболее важной россияне считают обязанность государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%). Также значимо для россиян признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины (92%), гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат (92%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%), отмечает ВЦИОМ.

Напомним, Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Основной закон. Конституционный суд признал документ законным. В России планируется проведение общероссийского голосования о поправках. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными и вступившими в законную силу, после того как их поддержат более половины россиян.