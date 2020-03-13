Жители Тверской области, прибывшие из-за границы, без посещения поликлиники могут оформить больничный лист на время самоизоляции

Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить 14-ти дневную изоляцию, а также сообщить информацию о своём возвращении по телефону «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72.

В период самоизоляции запрещён выход из дома, продукты и товары первой необходимости должны приобретаться дистанционно или при помощи волонтеров, исключены любые контакты с другими людьми, по возможности необходимо находиться в отдельной комнате, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, пользоваться отдельной посудой и средствами гигиены.

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Во время карантина необходимо регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку помещения.

За всеми, кто находится на карантине, ведётся медицинское наблюдение на дому. На 10 сутки карантина врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19. При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар.

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала.

Если гражданин заметил у себя первые симптомы COVID-19 необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.

Совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире возможен в случае если гражданин находился в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей.

Минтруд России разработал временный порядок дистанционного оформления электронных больничных для вернувшихся из стран, где зарегистрирован коронавирус.

Подать заявление можно на сайте fss.ru. Для заполнения требуется использовать учётную запись Госуслуг. При наличии необходимо приложить к заявлению ряд документов: сканированные страницы загранпаспорта с фотографией и отметками о пересечении границы РФ, проездные документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства, сканированные документы, подтверждающие совместное проживание с лицом, прибывшим из страны с зарегистрированными случаями коронавируса.

Больничный лист оформляется на 14 дней. Выплата пособий осуществляется в два этапа: за первые 5 рабочих 7 (календарных) дней, после окончания временной нетрудоспособности за оставшиеся больничные дни.

Временный порядок позволяет оформить электронный больничный без посещения поликлиники, а также на себя и совместно проживающих работающих граждан.

По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области