В Тверской области обеспечен постоянный мониторинг цен и наличия товаров в магазинах

В Тверской области обеспечен ежедневный мониторинг цен и наличия товаров в магазинах, в том числе сетевых. Его ведет Министерство промышленности и торговли региона на основании данных администраций муниципальных образований, ведущих торговых сетей – «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Атак», «Глобус», «Лента», «Метро», «Универсал».

Губернатор Игорь Руденя поставил перед областными органами власти задачи по обеспечению устойчивости региональной экономики в непростой эпидемиологический период. В том числе это контроль наличия социально значимых товаров в муниципалитетах, постоянный контроль ситуации на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

В Тверской области мониторинг ведется по 32 наименованиям продовольственных товаров и по 16 – непродовольственных.

По данным торговых сетей, с 21 по 23 марта 2020 года отсутствует повышенный спрос на товары длительного хранения, такие как гречневая крупа, рис, макаронные изделия, мука, сахар и другие. Приемка товара от поставщиков и распределительных центров осуществляется торговыми сетями ежедневно с учетом объемов продаж в соответствии со спросом.

Достигнута договоренность с Управлением Федеральной антимонопольной службы Тверской области о направлении в Минпромторг региона ежедневной информации о розничных ценах на товары первой необходимости для выявления фактов их необоснованного роста.

В торговых сетях, магазинах Верхневолжья в связи с эпидемиологической ситуацией усилены меры по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Регулярно проходит обработка дезинфицирующими средствами корзин для покупок, ручек дверей и других поверхностей, работниками торговли усилена гигиеническая обработка рук антисептиками.

Пресс-служба Правительства Тверской области