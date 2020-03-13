Жителей Тверской области в неблагоприятный эпидемиологический период призывают следовать рекомендациям Роспотребнадзора

Жителей Тверской области призывают быть осторожными в неблагоприятный эпидемиологический период. Роспотребнадзор разработал свод правил по профилактике и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566.

Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей, а также дверных ручек, гаджетов и прочих предметов, удаляет вирусы.

Важная мера профилактики – гигиена рук. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, нужно пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Вирусы передаются от больного человека к здоровом воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от людей с признаками заболевания, а также надевать маску или использовать другие подручные средства защиты.

В свою очередь, при кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Чтобы уменьшить риск заболевания, также не нужно трогать руками глаза, нос или рот.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно значительно уменьшить риск заболевания. Сопротивляемость организма к инфекции также повышает здоровый образ жизни. Важно соблюдать режим, включая полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, обеспечить физическую активность.

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись – тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную маску также следует сменить на новую, сухую. Вторично использовать одноразовую маску нельзя. Использованную следует немедленно выбросить в отходы.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

В случае появления симптомов гриппа, коронавирусной инфекции нужно остаться дома и срочно обратиться к врачу. Четко следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Симптомами инфекции являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств.

Если у кого-то из членов семьи появились признаки гриппа или коронавируса, необходимо вызвать врача. Больному нужно выделить отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Необходимо ограничить до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривать помещение, обеспечивать чистоту, как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами. Соблюдать гигиену рук.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами. Присмотр за больным должен осуществлять только один член семьи.