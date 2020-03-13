Жители Тверской области могут поместить послания в «Капсулу времени», которую вскроют в 2045 году

Жителей Тверской области приглашают принять участие в эколого–патриотической акции «Великая Победа» и «Зелёная весна»: гордимся прошлым – ответственны перед будущим». Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и заключается в сборе посланий потомкам в «Капсулу времени» с ее последующим вскрытием 9 Мая 2045 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

Участниками акции могут стать Советы ветеранов Великой Отечественной войны, организации – участники субботника «Зеленая Весна–2020»: трудовые коллективы, эковолонтерские отряды, эковолонтерские объединения органов власти, сфер образования и здравоохранения, общественные организации и другие, прошедшие регистрацию на сайте www.vesna.vernadsky.ru в качестве участников федерального экологического марафона «Всероссийский субботник «Зеленая Весна–2020» и организовавшие экологические мероприятия в рамках «Зеленой Весны» в своих регионах.

Акция проводится в три этапа: с 16 марта по 25 мая 2020 года -сбор посланий, с26 мая по 4 июня 2020 года - формирование посланий, подготовка к закладкев капсулу.5 июня 2020 года – передача капсулы на хранение в Минприроды России. В посланиях могут быть отражены экологические и патриотические аспекты.

Единая платформа для подачи посланий в оргкомитет акции создана на сайте Всероссийского общества охраны природы www.voop-rf.ru.

Организаторы акции - Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте Фонда имени В.И. Вернадского.

Пресс-служба Правительства Тверской области