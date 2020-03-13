Анна Зайцева: «Все поправки к Конституции касаются демографии»

Главный врач Детской областной клинической больницы Анна Зайцева считает, что все изменения в Конституции Российской Федерации, зафиксированные федеральным законом и вынесенные на общероссийское голосование, так или иначе, касаются демографических вопросов.

«Любая тема – индексация пенсий, научно-техническое развитие или приоритетное внимание детям и многое другое, напрямую отражается на качестве жизни, а значит, и на демографических процессах. Поэтому все изменения, которые планируется внести в Конституцию, мне кажется, необходимо оценивать через их демографический эффект. В этом смысле, конечно, особое значение имеют поправки, закрепляющие в Основном законе страны защиту семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье. Не менее важны позиции об обеспечении доступной и качественной медицинской помощью. Жесткие требования к отсутствию у высоких должностных лиц иностранного гражданства и зарубежных счетов тоже можно рассматривать через «демографический фильтр»: от решений, которые принимают эти люди, зависят жизнь и благополучие граждан, поэтому на чиновников не должны оказывать влияние другие государства», – считает Анна Зайцева.

Напомним, Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Основной закон. Конституционный суд признал документ законным. Теперь закон будет вынесен на общероссийское голосование, которое в настоящее намечено на 22 апреля. Не исключено, что оно может быть перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными и вступившими в законную силу, после того как их поддержат более половины россиян.