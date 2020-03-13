В Тверской области 54 водителя проходят переобучение в рамках новой модели пассажирских перевозок

В Тверской области 54 водителя проходят переобучение, которое проводит компания-перевозчик «Верхневолжское АТП» в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок.

28 человек проходят переобучение с категории B на D и 26 – с категории C на D.Обучение проводится на базе Тверского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства за счёт средств предприятия «Верхневолжское АТП».

Для того чтобы начать обучение, необходимо обратиться в Верхневолжское АТП, где формируются списки желающих пройти обучение, заключаются договоры и набираются группы. Курс включает теоретические и практическиеанятия, а также финальный экзамен.

Учреждение, где проводится переобучение находится в Твери. В планах предприятия организовать обучения в образовательных учреждениях Вышневолоцкого, Нелидовского и Удомельского городских округов, Торжка, Ржева и других муниципалитетах.

Верхневолжское АТП продолжает набор водителей категории Dдля работы на автобусных маршрутах новой модели пассажирских перевозок. Трудоустройствопо Трудовому кодексу РФ с предоставлением полного социального пакета. Иногородним жителям будет предоставлено жилье. Заработная плата составит от 45 тыс. рублей.

Автобусный парк располагается по адресу город Тверь, улица Шишкова, 92. Для ответов навопросы, связанные с трудоустройством,на предприятии открыта горячая линия: 8-800-551-09-71.

Ознакомиться с работой в компании можно на сайте ООО «Верхневолжское АТП» tver-atp.ru, в аккаунтах перевозчика в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/tveratp и «Одноклассники» https://ok.ru/group/tveratp.

В настоящее время наработу в Верхневолжье АТП принято 459 водителей, почти все – жители Твери и Калининского района.

Новая транспортная модель начала действовать 3 февраля 2020 года. На линию вышли новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

«Для Тверской области этот проект имеет высокую социальную значимость. Задача номер один – обеспечить качество и доступность пассажирских перевозок для жителей региона», – считаетГубернатор Игорь Руденя.

В настоящее время автобусы новой модели пассажирских перевозок работают по 61 маршрутам: 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 21, 31, 33, 33к, 36, 41, 52, 55, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 125р, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 154, 202, 205, 207, 211, 225, 227, 233.

Всего на линии по 85 маршрутам выйдут более 470 автобусов. На маршрутах, где пока не запущены новые автобусы, действует старая модель пассажирских перевозок общественным транспортом.

На всех маршрутах новой системы действует льготный проезд для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом (ЕСПБ). Льгота предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир». Действие карт распространяется также на маршруты МУП «ПАТП-1» и на 7 маршрутов коммерческого транспорта. Для льготного проезда необходимо предъявить карту и документ, подтверждающий право на льготу.

Оплата стоимости льготного проезда по карте производится ежемесячно, в течение месяца, предшествующего месяцу предоставления льготного проезда. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в сумме 302 рубля на счет оператора единой системы управления транспортом общего пользования на территории Тверской области ООО «Транспорт Верхневолжья». При перечислении указывается номер банковской карты, которая используется при проезде в общественном транспорте.

До 31 мая 2020 года будут действовать безлимитные проездные билеты для школьников, которые можно использовать для проезда в автобусах новой модели пассажирских перевозок. Для приобретения школьного проездного билета необходимо представить справку из образовательного учреждения. Приобрести билеты можно в кассе Автовокзала по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, 10. Стоимость составляет 525 рублей. В дальнейшем планируется ввести специальные пластиковые транспортные карты.

Действует единый бесплатный номер 8-800-350-00-99, по которому жители Твери могут обращаться по вопросам работы новой модели перевозок. С 3 февраля обработано более 37 600 звонков. В среднем с начала марта количество звонков сократилось на 50%.

Пресс-служба Правительства Тверской области