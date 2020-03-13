Председатель избирательной комиссии Тверской области выступила на зональном совещании глав муниципальных образований с информацией об общероссийском голосовании

Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова в ЗАТО «Озерный» выступила на зональном совещании глав муниципальных образований Тверской области с электронной презентацией и докладом на тему подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции Российской Федерации.

В ходе своего выступления председатель облизбиркома познакомила коллег с нормативной базой, регламентирующей организацию и проведение общероссийского голосования, - в своем роде она уникальна, поскольку разработана специально и не регулируется нормами избирательного права.

Распоряжением Президента Российской Федерации организация и проведение общероссийского голосования возложены на избирательные комиссии; распоряжением федерального Правительства определены задачи и направления, по которым исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления оказывают комиссиям содействие в реализации их полномочий.

Напомнив коллегам об исключительной важности предстоящего исторического события, председатель комиссии обратилась к руководителям территорий с просьбой об оказании максимального содействия избирательным комиссиям в информировании граждан о порядке и формах предстоящего голосования, а также о сути предлагаемых поправок к Конституции Российской Федерации.

Валентина Евгеньевна призвала глав проводить эту работу, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, и напомнила коллегам главный лейтмотив, прозвучавший в ходе недавней встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой: при всей важности изменений в Основном законе страны нет ничего более важного, чем забота о здоровье наших граждан.

В этой связи главам городов и районов рекомендовано активнее задействовать возможности наружного информирования, средств массовой информации и социальных сетей, шире практиковать дистанционные формы проведения различного рода мероприятий.

К задачам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления, также отнесены предоставление помещений для голосования, обеспечение их компьютерной и оргтехникой, организация транспортного обслуживания участников голосования и ряд иных важных задач. Важно, чтобы общероссийское голосование было доступным и удобным для всех его участников.

Гражданам России вне зависимости от их места жительства будет предоставлен широкий круг возможностей реализовать свое право как в помещениях, так и и вне помещений для голосования. Для выбора места голосования участникам предстоящего события также будет предложено воспользоваться механизмами сервиса «Мобильный избиратель», услугами Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг, 34 филиалов МФЦ, территориальных и участковых комиссий.

Кроме того, при наличии веских уважительных причин проголосовать можно будет досрочно.

«Наша общая с вами задача – создать безопасные, доступные и комфортные для граждан условия, при которых каждый, кто имеет право проголосовать, обязательно смог бы этим правом воспользоваться», - резюмировала Валентина Дронова.

Пресс-служба избирательной комиссии