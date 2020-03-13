Священный Синод РПЦ утвердил акафист святителю Николаю Японскому – уроженцу Оленинского района

11 марта на первом в 2020 году заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, был одобрен с поправками «для употребления за богослужением и в домашней молитве» текст акафиста святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Николай Японский родился в 1836 году на территории современного Оленинского района Тверской области. Считается одним из самых знаменитых миссионеров XX века, создателем и первоиерархом Японской Православной Церкви. В 1970 году решением Священного Синода РПЦ причислен к лику святых.

Напомним, 21 июля 2019 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Верхневолжье и на встрече с губернатором Игорем Руденей отметил особую духовную атмосферу тверской земли.

«Важно, что здесь чувствуется сила духа нашего народа. Тверской край – это великие святые, замечательные храмы, монастыри, памятники. То, что сейчас святые места восстанавливаются, свидетельствует о большой заинтересованности жителей, духовенства и власти», – сказал Патриарх Кирилл.

«Тверская земля – это сердце России, у нас очень большое количество святынь. Тверские святые – это не просто люди, которые здесь родились, но и много сделали для своего края и для всего мира. Это Николай Японский, Нил Столобенский, Патриарх Тихон и многие другие. Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы не просто развивать Тверскую область, но и сохранять духовные корни для воспитания подрастающего поколения», – отметил на встрече Игорь Руденя.

Текст акафиста святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому размещен на официальном сайте Московского Патриархата.