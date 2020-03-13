Игорь Руденя в Москве принимает участие в совещании по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату

23 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве принимает участие в совещании по вопросам строительства Ржевского мемориала Советскому солдату. Монумент будет открыт в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса — фигуры Советского солдата. У основания мемориала завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом.

19 марта Игорь Руденя проинспектировал ход работ на мемориале, осмотрел объекты инфраструктуры и провёл совещание о готовности объектов комплекса к открытию.

Тверская область взяла на себя создание инфраструктуры мемориального комплекса и благоустройство. Обеспечено электроснабжение территории по постоянной схеме. Установлены знаки туристической навигации.

Завершается реконструкция автомобильной дороги М-9 — «Хорошево». В настоящее время идёт монтаж линий освещения, обустройство парковочной площадки, планировка откосов.

Проект по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Строительство мемориала ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 509,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области