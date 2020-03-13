150 тыс. рублей может получить многодетная семья Тверской области по социальному контракту

170 семей Тверской области в 2019 году получили государственную социальную помощь на основе социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 13,6 млн рублей.

В Тверской области механизм оказания адресной помощи в форме социального контракта действует с 2017 года. Он ориентирован, в первую очередь, на поддержку семей с детьми.

«Демография – это наш приоритет. В этой сфере в Тверской области первоочередная задача – поддержка семей с детьми», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и предусматривает переход семьи на самообеспечениеи повышение уровня жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды.

В настоящее время финансовая поддержка по социальному контракту в Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким доходом, до 100 тыс. рублей для семей, которые воспитывают одного или двоих детей, до 150 тыс.рублей для многодетных семей.

Также предусмотрены выплаты для одиноко проживающих граждан и жителей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех месяцев до трех лет.В 2020 году в региональном бюджете на реализацию проекта заложено свыше 21 млн рублей.

В 2020 году ГБУ «Областной Центр «Семья» по соглашению с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет межрегиональную стажировку для специалистов и руководителей из других регионов по передаче опыта социального сопровождения семей с детьми с применением социального контракта.

С 2016 года областной Центр «Семья» является профессиональной стажировочной площадкой Фонда и презентует лучшие практики работы с семьями и детьми, показывая достижения социальной сферы по совершенствованию сотрудничества специалистов с семьями Тверской области.Ожидается, что на профессиональную стажировку в Тверь прибудут более 30 представителей разных регионов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области