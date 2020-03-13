В Тверской области введение временного ограничения движения грузового транспорта по региональным автодорогам отложено

В Тверской области приостановлено введение ограничения движения грузовых автомобилей по региональным автодорогам, которое должно было вступить в силу с 23 марта 2020 года на месячный срок.

Временное ограничение вводится ежегодно в сезон неблагоприятных природно-климатических условий. В настоящее время Правительством РФ утвержден план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. На основании утвержденных планов мероприятий Правительства РФ, во исполнение поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина от 18.03.2020 № ММ-ПЗ6-1945 введение ограничения временно откладывается.

Дополнительная информация об изменениях, касающихся введения временных ограничений движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, будет размещена на сайтах Правительства Тверской области, Министерства транспорта Тверской области, регионального Дорожного фонда, в средствах массовой информации Верхневолжья.

При этом с целью сохранности автомобильных дорог рекомендуется перевозчикам грузов не превышать нормативные параметры, утвержденные правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, указанными в постановлении Правительства РФ от 15.04.2011 № 272.

23 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание рабочей группы в формате селекторного совещания по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области. Рассмотрена текущая ситуация, работа областных социальных учреждений, организаций здравоохранения, образования, транспорта и другие направления.

«Сегодня организован мониторинг ситуации по всей территории Тверской области. В субботу провели инспекционную поездку по учреждениям здравоохранения, которые привлекаются для размещения возможных пациентов с коронавирусной инфекцией. Важно продолжить формирование необходимых материально-технических запасов. В настоящее время все процессы идут в установленном порядке», – сказал Игорь Руденя.

Особое внимание уделено контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней).

В Тверской области усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения. Принято решение о выделении средств из резервного фонда Правительства Тверской области для закупки медицинского оборудования, лекарств и изделий медицинского назначения, необходимых для предупреждения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции. Это 554 единицы медицинского оборудования, в том числе 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также бесконтактные термометры, тепловизоры, паровой стерилизатор, анализаторы и другое. В настоящее время в медицинских организациях региона имеется 118 аппаратов ИВЛ.

По состоянию на 23 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019. С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Тверской области создан телефон «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749.

Пресс-служба Правительства Тверской области