Жители Тверской области предпочитают платить картами

Держателями платёжных карт в Тверской области за прошлый год совершено 168 млн операций, что на 26% превысило показатель 2018 года.

Только впредприятиях торговли и услуг Тверскойобластис помощью платёжных карт совершено более 142млн операций на сумму 115 млрд рублей. Средняя сумма сделки составила 809 рублей.

Как отмечают в ОтделенииТверь ГУ Банка России по ЦФО,в 2019 году сохранилась тенденция роста количества и объёмов операцийоплаты товаров и услуг платёжными картами.По сравнению с 2018 годом это увеличение составило 34 и 25%. В истекшем году 37% оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг в регионе совершено посредством платёжных карт, при 31% в 2018 и 24% в 2017 годах.

В Тверской областисохранилась положительная динамика развития инфраструктуры по приёмуплатёжных карт в организациях торговли и услуг. На 01.01.2020 количество электронных терминалов, установленныхв них, увеличилось по сравнению с 01.01.2019на 16,6%, и составило 22тыс. единиц, а против 2017 года они возросли в 1,8 раза.

Сегодня банковскими картами владеют и взрослые и дети. Даже небольшие покупки они предпочитают совершать по безналу. Используя карту в повседневной жизни, важно помнить несколько простых правил, которые обезопасят ваши деньги.