В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» в Сонково Тверской области высадят 60 деревьев

В преддверии Дня Победы Тверская область примет участие во Всероссийской акции «Сад Памяти», которая приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 97 площадках на территории Верхневолжья будут проведены памятные посадки саженцев деревьев. Центральные мероприятия проекта пройдут в Сонково.

В посёлке планируется провести озеленение парка на площади 0,3 га. Будет высажено 60 деревьев — рябина, калина, липа, клен, береза. В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство муниципалитета, школьники, специалисты Бежецкого лесничества, местные жители.

Проект реализует Федеральное агентство лесного хозяйства. Особое внимание в рамках акции будет уделено Ржевскому, Бельскому, Зубцовскому, Калининскому районам. Кроме посадок леса, в рамках проекта пройдут субботники, образовательные мероприятия, публичные лекции, выставки.

Ключевым мероприятием празднования 75-летия Великой Победы станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. 19 марта Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход работ на объекте.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса — фигуры Советского солдата. У основания мемориала завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом.

На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов. Внутри помещений идёт отделка.

Обеспечено электроснабжение территории по постоянной схеме. Установлены знаки туристической навигации. Завершается реконструкция автомобильной дороги М-9 — «Хорошево». В активной фазе благоустройство территории мемориала. В апреле будет продолжена высадка деревьев и декоративных растений.

Идею создания Ржевского мемориала поддержал Президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

Строительство мемориала ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 509 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области