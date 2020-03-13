Общественная палата Тверской области проведет круглый стол о международном опыте поправок в Конституцию

24 марта 2020 года в 15.00 в конференц-зале РИА «Верхневолжье» пройдет круглый стол по теме «Поправки в Конституцию. Практика России и международный опыт». Мероприятие организует Общественная палата Тверской области.

На круглом столе состоится презентация проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и будут обсуждены тезисы доклада «Международный опыт изменения основного закона страны», подготовленного с участием НОМ.

Предметом дискуссии станет подготовка к общероссийскому голосованию со стороны институтов гражданского общества региона (информирование, просвещение, общественный мониторинг, противодействие фейковой информации, экспертная оценка).

В обсуждении примут участие председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, члены Общественной палаты, члены Экспертного совета при Законодательном собрании Тверской области и представители высших учебных заведений региона.