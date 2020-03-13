Решение Игоря Рудени повысить стипендии студентам тверских колледжей до федерального уровня отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вновь отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. На этот раз поводом стало решение главы тверского региона повысить до федерального уровня академическую стипендию учащимся тверских колледжей. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Решение о повышении стипендий принято 17 марта на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

«Сегодня главное в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов», – считает губернатор.

Также планируется увеличение социальных стипендий, материальных выплат и размера дополнительных гарантий детям-сиротам, обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования Верхневолжья.

На эти цели планируется дополнительно направить из областного бюджета в 2020-2022 годах порядка 67 млн рублей.

Изменения коснутся колледжей, закреплённых за региональными министерствами образования, здравоохранения, туризма, транспорта, строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и торговли, комитетом по делам культуры.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.