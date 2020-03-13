На региональных дорогах Тверской области установили 502 знака туристической навигации

На дорогах Тверской области установлено 502 знака туристской навигации на подъездах к достопримечательностям и знаковым местам региона. Работа ведётся по поручению Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, создание качественной туристской инфраструктуры имеет важное значение для развития отрасли, способствует росту турпотока на территорию Верхневолжья.

Ранее, в 2018 году, на дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области установили 202 дорожных знака туристической навигации.

Все указатели выполнены в едином стиле по специально разработанному макету: на коричневом фоне, на двух языках – русском и английском. Для удобства жителей и гостей региона установлены знаки двух типов. Первый направляет к воинским захоронениям и братским могилам, памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. Второй обозначает музеи, религиозные объекты, бывшие дворянские усадьбы, рекреационные комплексы, памятники природы, базы отдыха.

Работы по установке указателей проводились практически во всех муниципалитетах. Наибольшее число знаков туристической навигации появилось на дорогах Осташковского городского округа, Ржевского, Селижаровского и Старицкого районов.

В частности, в Ржевском районе специальными указателями обозначили воинские захоронения в деревнях Бахмутово, Ефимово, Мологино, Рудница, Мохначи, Трубино, Муравьево, Петуново, Кокошкино, Погорелки, Сухуша, Маслово и других, Ржевский филиал Музея Победы – «Ставка Сталина», Мемориальный комплекс «Сишка», строящийся Ржевский мемориал Советскому солдату.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области станет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. 19 марта площадку мемориала посетил Игорь Руденя.

В настоящее время завершается монтаж центрального монумента комплекса — фигуры Советского солдата. У основания мемориала завершена установка листов кортеновской стали, на которых запечатлены имена солдат и офицеров, погибших под Ржевом.

На 90% выполнены работы по строительству музейных павильонов. Внутри помещений идёт отделка.

Тверская область взяла на себя создание инфраструктуры мемориального комплекса и благоустройство. Обеспечено электроснабжение территории по постоянной схеме. Завершается реконструкция автомобильной дороги М-9 — «Хорошево». В настоящее время идёт монтаж линий освещения, обустройство парковочной площадки, планировка откосов. Игорь Руденя поручил завершить все работы на объекте до 15 апреля.

В активной фазе благоустройство территории мемориала. В ближайшие дни завершаются земляные работы, затем начнётся обустройство газона. В апреле будет продолжена высадка деревьев и декоративных растений.

Проект по строительству Ржевского мемориала реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. До 9 мая идёт сбор фотографий и семейных историй фронтовиков, которые воевали на Ржевско-Вяземском направлении в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы войдут в оформление музея. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал подоржевом.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области