Молодые предприниматели Тверской области могут рассказать о своих бизнес проектах на всероссийском конкурсе

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posted by Максим Малахов on вс, 03/22/2020 - 17:03

Молодых предпринимателей Верхневолжья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.

         Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

  «Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

         Бороться за победу молодые предприниматели будут в 8 номинациях: интернет предпринимательство; сельскохозяйственное предпринимательство; франчайзинг; социальное предпринимательство;  производство; инновационное предпринимательство; торговля; сфера услуг.

         Экспертное профессиональное жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и другие параметры. В каждой номинации будут определены три самых лучших и инициативных предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. Также проекты будут отмечены спецноминациями.

         Участие в конкурсе могут принять предприниматели в возрасте до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

         Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видео презентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырех с половиной минут. Подробная информация – на сайте роспредприниматель.рф.

         Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодежному предпринимательству.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области