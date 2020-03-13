Молодые предприниматели Тверской области могут рассказать о своих бизнес проектах на всероссийском конкурсе

Молодых предпринимателей Верхневолжья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». Заявки принимаются до 1 ноября 2020 года.

Расширение поддержки предпринимателей, рост числа новых субъектов малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Бороться за победу молодые предприниматели будут в 8 номинациях: интернет предпринимательство; сельскохозяйственное предпринимательство; франчайзинг; социальное предпринимательство; производство; инновационное предпринимательство; торговля; сфера услуг.

Экспертное профессиональное жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и другие параметры. В каждой номинации будут определены три самых лучших и инициативных предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. Также проекты будут отмечены спецноминациями.

Участие в конкурсе могут принять предприниматели в возрасте до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.

Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видео презентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырех с половиной минут. Подробная информация – на сайте роспредприниматель.рф.

Организаторы конкурса – Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодежному предпринимательству.

Пресс-служба Правительства Тверской области