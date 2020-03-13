Жители Тверской области могут получить актуальную информацию о коронавирусной инфекции по телефону

В Тверской области работает телефон «горячей линии» регионального Министерства здравоохранения 8-800-333-93-72, где жители региона могут узнать информацию о коронавирусной инфекции. По вопросам профилактики и раннего выявления коронавируса можно также обращаться по телефону 112 и на федеральную горячую линию 8-800-2000-112.

Вся актуальная информация о профилактике заболевания доступна на сайте стопкоронавирус.рф.

21 марта на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области Игорь Руденя поставил задачу во всех муниципалитетах выстроить чёткое взаимодействие органов власти, Роспотребнадзора, МВД, учреждений здравоохранения и социальных служб.

Особое внимание – контролю за людьми, прибывающими в регион из-за границы. Все граждане, приехавшие в Тверскую область из других стран, должны обеспечить режим изоляции (14 дней).

Утверждён алгоритм действий медицинских работников в случае выявления больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, порядок их госпитализации, маршрутизации пациентов.

23 марта начинаются школьные каникулы. В этот период будет проведена дезинфекция образовательных учреждений. Регулярная санобработка предусмотрена в социальных учреждениях, на предприятиях, в торговых точках, транспорте.

По состоянию на 21 марта в Тверской области зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая болезни, вызванной COVID-2019.

С 17 марта в регионе введён режим повышенной готовности для всех органов и сил региональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»https://vk.com/coronavirus_tverreg, https://ok.ru/group/56539494809749

Пресс-служба Правительства Тверской области