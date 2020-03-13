В России стартовала акция взаимопомощи в период распространения коронавируса «Мы вместе»

В рамках акции #МыВместе открылся сайт-агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в сложившейся эпидемиологической ситуации. На странице мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

Сайт разбит на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

В разделе «Стать волонтёром» размещена подробная информация о том, как это сделать, с переходом на портал DOBRO.RU.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться – продуктах, средствах, услугах. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она необходима.

В условиях распространения вирусной инфекции школы и ВУЗы переведены на дистанционный режим обучения, отменены спортивные и другие массовые мероприятия. Чтобы провести время дома с пользой, в разделе «Возможности» собраны основные онлайн-ресурсы с полезной информацией, сервисы для удаленной работы, информация о скидках и промокодах.

Кроме того, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Контактный e-mail: help@dobro.ru, телефон +7 925 212-38-56.

Напомним, Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Пресс-служба Правительства Тверской области